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воскресенье, 07 ноября 2021 11:44

Украина получила еще 3 млн доз вакцины Moderna
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Поставки вакцин, чтобы защитить как можно больше людей в Украине, продолжат.
Фото: @moz.ukr

В Украину доставили еще 2 930 300 доз вакцины от коронавируса производства компании Moderna. Ее предоставил бесплатно фонд ЮНИСЕФ.

Об этом в воскресенье сообщило Министерство здравоохранения.

"Сейчас 11 млн украинцев получили, по крайней мере, одну дозу вакцины от Covid-19. Государство сделало все для того, чтобы украинцы имели возможность вакцинироваться и даже выбирать вакцины".

Moderna – это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от Covid-19. Благодарю международных партнеров за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Невозможно спокойно смотреть на то, как задыхаются в переполненных больницах люди. Вакцинированные в пять раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз низкий риск госпитализации, чем непривитые.

42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться - это обнадеживающе. Пожалуйста, получите защиту сейчас", – сказал председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

В общем в рамках инициативы COVAX в Украину поступило 7 415 810 доз вакцин различных производителей, в частности Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac.

Поставки вакцин, чтобы защитить как можно больше людей в Украине, продолжат.

В минувшую субботу в Украине зафиксировали 17 419 новых случаев инфицирования коронавирусом. От Covid-19 умерли 449 человек. Больше всего случаев инфицирования обнаружили в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой и Львовской областях.

Правоохранители имеют законное право требовать у граждан предъявить Covid-сертификат, сообщили в Минздраве.

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Дата
07
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