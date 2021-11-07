Соvid-19 в Украине: количество смертей превысило 72 тысячи

За прошедшие сутки, 6 ноября, в Украине обнаружили 17 419 новых заражений Covid-19.
Среди новых больных 1 119 детей, медработников – 195. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Болезнь унесла жизни 449 человек. Всего с начала пандемии скончались 72 084 украинца.
За день выздоровели 8 520 человек, госпитализировали 5 652 больных.
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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (16 64), Днепропетровской (1 527), Харьковской (1 362), Хмельницкой (1 114) и Львовской (1 465) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 625 случаев;
Винницкая область – 569 случаев;
Волынская область – 340 случаев;
Днепропетровская область – 1527 случаев;
Донецкая область – 757 случаев;
Житомирская область – 682 случая;
Закарпатская область – 270 случаев;
Запорожская область – 667 случаев;
Ивано-Франковская область – 887 случаев;
Киевская область – 542 случая;
Кировоградская область – 144 случая;
Луганская область – 174 случая;
Львовская область – 1095 случаев;
Николаевская область – 816 случаев;
Одесская область – 1664 случая;
Полтавская область – 633 случая;
Ровенская область – 349 случаев;
Сумская область – 817 случаев;
Тернопольская область – 403 случая;
Харьковская область – 1362 случая;
Херсонская область – 448 случаев;
Хмельницкая область – 1114 случаев;
Черкасская область – 271 случай;
Черновицкая область – 407 случаев;
Черниговская область – 856 случаев.
С начала пандемии в Украине заболели 3 075 433 человека. Выздоровели – 2 512 756.
В Украине 5 ноября зафиксировали рекордную смертность от коронавируса - умерли 793 человека. Украина вторая в мире по смертности от коронавируса.
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