За сутки Covid-19 подтвердили у более 13 тыс. украинцев. Где больше всего

13 068 новых случаев Covid -19 обнаружили в Украине за последние сутки. В частности, заболели 790 детей и 145 медработников.
В больницы попали 3532 пациента, выздоровели – 8200, умерли 473. Такие данные по состоянию на утро 8 ноября сообщает Минздрав.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 606 случаев;
Винницкая область – 349 случаев;
Волынская область – 417 случаев;
Днепропетровская область – 1032 случая;
Донецкая область – 483 случая;
Житомирская область – 718 случаев;
Закарпатская область – 211 случаев;
Запорожская область – 713 случаев;
Ивано-Франковская область – 363 случая;
Киевская область – 425 случаев;
Кировоградская область – 99 случаев;
Луганская область – 50 случаев;
Львовская область – 827 случаев;
Николаевская область – 812 случаев;
Одесская область – 1558 случаев;
Полтавская область – 240 случаев;
Ровенская область – 285 случаев;
Сумская область – 315 случаев;
Тернопольская область – 354 случая;
Харьковская область – 1179 случаев;
Херсонская область – 383 случая;
Хмельницкая область – 660 случаев;
Черкасская область – 243 случая;
Черновицкая область – 361 случай;
Черниговская область – 385 случаев.
За все время пандемии в Украине заболели 3 088 501 человек, выздоровели – 2 520 956, умерли – 72 557.
С 8 ноября начали отстранять от работы работников учебных заведений, детских садов и чиновников без прививок против коронавируса. Зарплату не будут выдавать. Соответствующее постановление было утверждено в Кабинете министров 25 октября.
Не будут оставлять без работы тех, кто имеет абсолютные медицинские противопоказания к прививке, подтвержденные врачами.
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