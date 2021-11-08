За сутки Covid-19 подтвердили у более 13 тыс. украинцев. Где больше всего

13 068 новых случаев Covid -19 обнаружили в Украине за последние сутки. В частности, заболели 790 детей и 145 медработников.

В больницы попали 3532 пациента, выздоровели – 8200, умерли 473. Такие данные по состоянию на утро 8 ноября сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 606 случаев;

Винницкая область – 349 случаев;

Волынская область – 417 случаев;

Днепропетровская область – 1032 случая;

Донецкая область – 483 случая;

Житомирская область – 718 случаев;

Закарпатская область – 211 случаев;

Запорожская область – 713 случаев;

Ивано-Франковская область – 363 случая;

Киевская область – 425 случаев;

Кировоградская область – 99 случаев;

Луганская область – 50 случаев;

Львовская область – 827 случаев;

Николаевская область – 812 случаев;

Одесская область – 1558 случаев;

Полтавская область – 240 случаев;

Ровенская область – 285 случаев;

Сумская область – 315 случаев;

Тернопольская область – 354 случая;

Харьковская область – 1179 случаев;

Херсонская область – 383 случая;

Хмельницкая область – 660 случаев;

Черкасская область – 243 случая;

Черновицкая область – 361 случай;

Черниговская область – 385 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 3 088 501 человек, выздоровели – 2 520 956, умерли – 72 557.

С 8 ноября начали отстранять от работы работников учебных заведений, детских садов и чиновников без прививок против коронавируса. Зарплату не будут выдавать. Соответствующее постановление было утверждено в Кабинете министров 25 октября.

Не будут оставлять без работы тех, кто имеет абсолютные медицинские противопоказания к прививке, подтвержденные врачами.