В Украине обнаружили еще более 5 тыс. новых случаев Covid-19 – где больше всего

За последние сутки в Украине обнаружили 5138 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 260 детей и 187 медработников. 2 269 больных госпитализировали.

Наибольшее количество подтвержденных заражений в Харьковской (567), Днепропетровской (457), Донецкой (336), Киевской (336) областях и Киеве (477).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 165 233 человека. Умерли 48 696 пациентов, из них 227 - за последние сутки. Выздоровели 1 899 446 пациентов, за последние сутки - 117 102.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 477 случаев;

Винницкая область - 128 случаев;

Волынская область - 193 случая;

Днепропетровская область - 457 случаев;

Донецкая область - 336 случаев;

Житомирская область - 115 случаев;

Закарпатская область - 67 случаев;

Запорожская область - 276 случаев;

Ивано-Франковская область - 98 случаев;

Киевская область - 336 случаев;

Кировоградская область - 84 случая;

Луганская область - 111 случаев;

Львовская область - 239 случаев;

Николаевская область - 237 случаев;

Одесская область - 130 случаев;

Полтавская область - 131 случай;

Ровенская область - 309 случаев;

Сумская область - 167 случаев;

Тернопольская область - 108 случаев;

Харьковская область - 567 случаев;

Херсонская область - 110 случаев;

Хмельницкая область - 178 случаев;

Черкасская область - 169 случаев;

Черновицкая область - 62 случая;

Черниговская область - 53 случая.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В мире диагностировали более 611 тыс. новых заражений Covid-19 за последние сутки. Больше всего заболевших зафиксировали в Индии, Бразилии и Аргентине.

По количеству новых больных Украина заняла 18-е место в мировом рейтинге и шестое среди стран Европы. По ежедневному количеству смертей Украина девятая в мире и вторая в Европе.