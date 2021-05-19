В Украине обнаружили еще более 5 тыс. новых случаев Covid-19 – где больше всего

За последние сутки в Украине обнаружили 5138 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 260 детей и 187 медработников. 2 269 больных госпитализировали.
Наибольшее количество подтвержденных заражений в Харьковской (567), Днепропетровской (457), Донецкой (336), Киевской (336) областях и Киеве (477).
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 165 233 человека. Умерли 48 696 пациентов, из них 227 - за последние сутки. Выздоровели 1 899 446 пациентов, за последние сутки - 117 102.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 477 случаев;
Винницкая область - 128 случаев;
Волынская область - 193 случая;
Днепропетровская область - 457 случаев;
Донецкая область - 336 случаев;
Житомирская область - 115 случаев;
Закарпатская область - 67 случаев;
Запорожская область - 276 случаев;
Ивано-Франковская область - 98 случаев;
Киевская область - 336 случаев;
Кировоградская область - 84 случая;
Луганская область - 111 случаев;
Львовская область - 239 случаев;
Николаевская область - 237 случаев;
Одесская область - 130 случаев;
Полтавская область - 131 случай;
Ровенская область - 309 случаев;
Сумская область - 167 случаев;
Тернопольская область - 108 случаев;
Харьковская область - 567 случаев;
Херсонская область - 110 случаев;
Хмельницкая область - 178 случаев;
Черкасская область - 169 случаев;
Черновицкая область - 62 случая;
Черниговская область - 53 случая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине катастрофически не хватает вакцины от Covid-19
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В мире диагностировали более 611 тыс. новых заражений Covid-19 за последние сутки. Больше всего заболевших зафиксировали в Индии, Бразилии и Аргентине.
По количеству новых больных Украина заняла 18-е место в мировом рейтинге и шестое среди стран Европы. По ежедневному количеству смертей Украина девятая в мире и вторая в Европе.
Комментарии