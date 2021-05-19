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среда, 19 мая 2021 07:18

Украина - вторая в Европе по смертности от Сovid-19

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За сутки 17 мая в мире диагностировали более 611 тыс. новых заражений Covid-19. Больше всего заболевших зафиксировали в Индии, Бразилии и Аргентине.

По количеству новых больных Украина заняла 18-е место в мировом рейтинге и шестое среди стран Европы, пишет сайт Worldometers. По ежедневному количеству смертей Украина девятая в мире и вторая в Европе.

 

В Индии зафиксировали свыше 267 тыс. новых инфицированных за сутки, в Бразилии – более 74 тыс. случаев болезни, а в Аргентине – свыше 35 тыс. Кроме того, более 27,5 тыс. случаев инфицирования произошли в США, а свыше 17 тыс. – во Франции.

В целом за время пандемии в мире умерли более 3 млн человек, летальных случаев за сутки зафиксировали почти 14 тыс. Выздоровели от болезни 145 млн человек, до сих пор болеют – 16,4 млн.

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25% украинцев убеждены, что перенесшие Covid-19, тогда как 69% считают, что не болели коронавирусом. Еще 6% людей этого не знают. С января количество лиц, думающих, что переболели Covid-19, увеличилось с 16% до 25%.

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Дата
19
мая

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