В Украине нет подготовки к вакцинации - инфекционист

В Украине к вакцинации не готовятся. Фото: pixabay

Подготовки к вакцинации украинцев от коронавируса пока не наблюдают.

На этой неделе у медиков из красной зоны только начали собирать информацию о том, хотят ли делать прививки, об этом заявила врач-инфекционист Ольга Кобевко в эфире телеканала "Україна 24".

"Сегодня говорили с представителями Pfizer о том, что они готовят вакцину в Украину не раньше 2022 года, поэтому о Pfizer и BioTech вообще говорить не будем. Знаем, что Украина заключила договор по китайской вакцине, по которой есть очень много вопросов, к сожалению. как таковой подготовки к вакцинации не вижу ", - сказала она.

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Также она утверждает, что украинцам хотят колоть вакцину не ту, которую используют в развитых странах.

"В информационном соглашении не указали, какой является именно вакцина. Я, например, готова вакцинироваться, но качественной вакциной, которой вакцинируют во всем мире, а не исследовательскими вакцинами, которые еще не прошли третий этап проверки. Знаем, что Pfizer уже третий этап закончил и мы видим на опыте Израиля, Германии, США, - цивилизованные страны уже начали массово вакцинироваться ", - сказала врач.

Украинцы до лета получат коллективный иммунитет от Covid-19. Осенью возможны небольшие вспышки заболевания. Коллективный иммунитет заменит прививки, но он дается "большой кровью".