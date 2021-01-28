Иммунитет от Covid-19 украинцы получат в "глупый средневековый способ" - иммунолог

Большинство украинцев переболеет Covid-19 до лета. Фото: Укринформ

Украинцы до лета получат коллективный иммунитет от Covid-19. Осенью возможны небольшие вспышки заболевания.

"К лету мы будем иметь коллективный иммунитет. К сожалению, получим его в самый глупый средневековый способ - все переболеем. Или переболеет 2/3 населения Украины. Этого будет достаточно. То есть будем иметь полноценную летальность от этой болезни. Скорее всего, летом заболеваемость пойдет на спад, а осенью - или вообще уже не будет новой вспышки, или будут только небольшие региональные вспышки. В мире будет это "колбасить" еще до конца года ", - сказал иммунолог Борис Донской в ​​интервью "Украинским Новостям".

Донской уверен, что коллективный иммунитет заменит прививки, но он дается "большой кровью".

"Как во всех инфекционных заболеваниях - когда переболеет около 80% популяции, то просто уже некому будет болеть", - отметил иммунолог.

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Украина массово вакцинирует население не быстрее, чем до 2023 года. Среди стран Европы такой сценарий также возможен для Молдовы, пишет The Economist Intelligent Unit. Термин "массовая вакцинация" означает, что в государстве должны получить прививку 60-70% взрослого населения.