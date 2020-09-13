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воскресенье, 13 сентября 2020 11:10

"В Украине нет больницы для больных коронавирус": инфекционист шокировал заявлением

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&quot;В Украине нет больницы для больных коронавирус&quot;: инфекционист шокировал заявлением
Андрей Александрин предупредил, что вакцины от коронавируса не будет до 2021 года.Фото: glavcom.ua

В Украине стало больше больных коронавирус. Связывать увеличение заболеваемости с открытием школ пока рано. Об этом сможем говорить за два-три месяца.

Сейчас нет вакцины, эффективность которой довели бы. Безопасен будет как минимум до конца 2021 года.

Об этом заявил Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю.

"В Украине ситуация не самая плохая. Но она усложняется. Отделения, готовили к приему больных, уже заполнены. И это только начало. Информационная политика была провалена с самого начала. Вместо запугивать людей, нужно было объяснять ситуацию. Украинцы не верят власти. Игнорируют простейшие средства профилактики", - объясняет эксперт.

В больницах находятся около 8 тыс. пациентов с коронавируса, в середине июля их было 3,5 тыс.

327 заведений на 26 тыс. Мест работают как стационары для таких больных. В резерве еще 213 медучреждений на 9 тыс. коек.

"Самая большая проблема - что у нас все декларируют на бумаге и не выполняют в жизни. Например, существует лечебных учреждений под больных с коронавируса первой волны или второй. В лучшем случае это отдельные отделения. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всю больницу отводить под таких инфицированных. у нас этого нет нигде, даже в Киеве. За пол года ничего системно не отработан. Ситуация ухудшается. Власть вынуждена будет ввести жесткий карантин", - добавляет Андрей Александрин.

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Количество пациентов не уменьшится, пока не переболеет большинство людей. Это произойдет за два года, прогнозируют эпидемиологи.

За все время эпидемии в Украине обнаружили 143 030 больных, 64 703 выздоровели и 2979 умерли.

Министерство здравоохранения с 2021 меняет алгоритм вызова "скорой помощи". Вызовы будут делить на четыре категории.

В 2021 году меняются алгоритмы диспетчеризации. То есть мы будем делить все вызовы на 4 категории. Это - критический, срочный, неотложный и непрофильный. Это напрямую влияет на время проезда.

Автор: Екатерина Романчук
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