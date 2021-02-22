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понедельник, 22 февраля 2021 14:38

В Украине готовятся к всплеску Covid-19 в соседних с Прикарпатьем регионах

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В Украине готовятся к всплеску Covid-19 в соседних с Прикарпатьем регионах
Черновицкая и Закарпатская области могут стать еще одними эпицентрами эпидемии. фото:

Ситуация с коронавирусом наиболее сложная пока что в Ивано-Франковской области.

Вполне возможно, что через несколько дней она станет стабильной, заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время форума "Украина 30".

По его словам, картина может ухудшиться в других регионах, в частности это наблюдается в Черновцах и Закарпатской области.

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"Надеемся, мы собьем эту волну коронавируса в Ивано-Франковской области. В других областях тоже. Мы готовимся. Видим, что в Черновцах будет подъем заболеваемости, в Закарпатской области", - рассказал Тимошенко.

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях из-за роста количества новых больных коронавирусом на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

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