В трех областях на неделю закроют кафе и рестораны

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях из-за роста количества новых больных коронавирусом на неделю закроют кафе и рестораны. Также на Прикарпатье разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области. Фото: REUTERS

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях из-за роста количества новых больных коронавирусом на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Свобода слова Савика Шустера".

"Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях - это три области с критическим ростом числа случаев, то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе. Поэтому ТЭБ и ЧП на местном уровне в среду было принято решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания ", - отметил он.

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Также на Прикарпатье разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области. Состояние здоровья путешественников будут мониторить. И, в случае необходимости, доставлять в медучреждения. Об этом говорится в протоколе внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.

Отмечено, что на территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых 5 - в круглосуточном режиме: в Ивано-Франковске - на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана "Лелеч" и в селе Черниев. В Надвирнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.

Известно, что наибольший рост заболеваемости коронавирусной инфекции регистрируют в Ивано-Франковске, Коломыйском и Надвирнянском районах.

За последние сутки в Украине обнаружили 6295 новых больных коронавирусом. Всего по состоянию на утро 20 февраля имеем 1 299 967 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415).