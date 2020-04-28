В Украине думают над закрытием психбольниц

В Украине думают над проблемой закрытия психбольниц. Фото: Facebook/МОЗ

Министерство здравоохранения Украины планирует провести аудит медицинской реформы, чтобы избежать закрытия психиатрических больниц.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов, отвечая на вопрос о сокращении зарплат и количества медперсонала Киевской психиатрической больницы.

Он отметил, что после вступления во второй этап реформы эта сфера сильно недофинансирована.

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"Оно идет с большим дефицитом, если сравнить с бюджетом прошлого года. Этот дефицит составляет 153 млн гривен, то есть это 22% от того финансирования в прошлом году", - сказал Степанов.

Ситуация, подобная киевской, характерна для многих психиатрических больниц.

По мнению Степанова, на этапе имплементации реформ полностью отсутствовала коммуникация с главными врачами психбольниц.

"Было полное отсутствие диалога с ними: непосредственно с врачами, с медицинскими работниками, которые должны были стать драйверами этой реформы. То есть они узнали за 2 недели, за месяц до старта реформы, какой именно тариф, сколько он будет составлять, что будет входить в тариф, и после этого начали составлять свои бюджеты", - сказал министр.

И добавил, что в ближайшие дни Минздрав предложит алгоритмы и механизмы выхода из ситуации, чтобы избежать увольнения работников и закрытия психиатрических больниц.

Директорат Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украины в размере $135 млн для проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".