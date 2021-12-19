В Украине четвертый день нет "оранжевых" зон

17 областей в Украине находятся в желтой зоне. Фото: Reuters

Эпидемиологическая ситуация в Украине улучшается – четвертый день нет регионов в "оранжевой" зоне.

По состоянию на 19 декабря 8 областей Украины находятся в "красной" карантинной зоне, остальные 17 - в "желтой" зоне. Об этом сообщает Минздрав.

В "красной" зоне находятся следующие области:

• Волынская;

• Житомирская;

• Запорожская;

• Киевская;

• Николаевская;

• Сумская;

• Черкасская;

• Черниговская.

При этом в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской эпидситуация достигла уровня "желтой" зоны.

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В "желтой" зоне сейчас находятся следующие области:

• Киев;

• Днепропетровск;

• Ивано-Франковская;

• Кировоградская;

• Луганский;

• Львовская;

• Полтавская;

• Ровенская;

• Тернопольская;

• Харьковская;

• Херсонская;

• Черновицкая;

• Донецк;

• Винницкая;

• Хмельницкая;

• Закарпатская;

• Одесская.

За минувшие сутки, 18 декабря, зарегистрировали 3602 новых случаев инфицирования коронавирусом.