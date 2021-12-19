В Украине четвертый день нет "оранжевых" зон

Эпидемиологическая ситуация в Украине улучшается – четвертый день нет регионов в "оранжевой" зоне.
По состоянию на 19 декабря 8 областей Украины находятся в "красной" карантинной зоне, остальные 17 - в "желтой" зоне. Об этом сообщает Минздрав.
В "красной" зоне находятся следующие области:
• Волынская;
• Житомирская;
• Запорожская;
• Киевская;
• Николаевская;
• Сумская;
• Черкасская;
• Черниговская.
При этом в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской эпидситуация достигла уровня "желтой" зоны.
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В "желтой" зоне сейчас находятся следующие области:
• Киев;
• Днепропетровск;
• Ивано-Франковская;
• Кировоградская;
• Луганский;
• Львовская;
• Полтавская;
• Ровенская;
• Тернопольская;
• Харьковская;
• Херсонская;
• Черновицкая;
• Донецк;
• Винницкая;
• Хмельницкая;
• Закарпатская;
• Одесская.
За минувшие сутки, 18 декабря, зарегистрировали 3602 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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