За сутки Covid-19 заболели 309 детей

За минувшие сутки, 18 декабря, зарегистрировали 3602 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Из них заболели 309 детей и 49 медработников, сообщает Минздрав.
В больницу госпитализировали 2 129 человек, а летальных случаев за сутки - 176. Выздоровели 6 866 украинцев.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 374;
Винницкая область – 145;
Волынская область – 142;
Днепропетровская область – 236;
Донецкая область – 124;
Житомирская область – 191;
Закарпатская область – 115;
Запорожская область – 165;
Ивано-Франковская область – 134;
Киевская область – 274;
Кировоградская область – 99;
Луганская область – 9;
Львовская область – 221;
Николаевская область – 105;
Одесская область – 163;
Полтавская область – 139;
Ровенская область – 119;
Сумская область – 114;
Тернопольская область – 160;
Харьковская область – 92;
Херсонская область – 26;
Хмельницкая область – 183;
Черкасская область – 93;
Черновицкая область – 91;
Черниговская область – 88.
Первую дозу вакцины получили 19 806 человек, полностью иммунизировано - 42 862, а дополнительную дозу получили 18 человек.
В общей сложности вакцинировались 27 337 322 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 961 886 человек.
Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca от Covid-19. Партию предоставят через глобальный механизм COVAX.
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