За сутки Covid-19 заболели 309 детей

Двумя дозами вакцинировались почти 13 миллионов украинцев. Фото: Reuters

За минувшие сутки, 18 декабря, зарегистрировали 3602 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Из них заболели 309 детей и 49 медработников, сообщает Минздрав.

В больницу госпитализировали 2 129 человек, а летальных случаев за сутки - 176. Выздоровели 6 866 украинцев.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 374;

Винницкая область – 145;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 236;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 191;

Закарпатская область – 115;

Запорожская область – 165;

Ивано-Франковская область – 134;

Киевская область – 274;

Кировоградская область – 99;

Луганская область – 9;

Львовская область – 221;

Николаевская область – 105;

Одесская область – 163;

Полтавская область – 139;

Ровенская область – 119;

Сумская область – 114;

Тернопольская область – 160;

Харьковская область – 92;

Херсонская область – 26;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 93;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 88.

Первую дозу вакцины получили 19 806 человек, полностью иммунизировано - 42 862, а дополнительную дозу получили 18 человек.

В общей сложности вакцинировались 27 337 322 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 961 886 человек.

Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca от Covid-19. Партию предоставят через глобальный механизм COVAX.