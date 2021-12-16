Израиль даст Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Украина получит вакцину во время празднования 30-летия установления дипотношений с Израилем / Reuters

Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca от Covid-19.

Партию предоставят через глобальный механизм COVAX. Об этом сообщило посольство Израиля в Украине.

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"Мы рады, что имеем возможность помочь Украине в борьбе с Covid-19. Через 10 дней будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, и этот жест является символом крепких связей и дружбы, существующих между Израилем и Украиной", – заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Ранее Украина подписала договор с Pfizer о закупке инновационных лекарств от коронавируса.

В прошлые выходные Украина получила 2,5 млн доз китайской вакцины CoronaVac.

С сегодняшнего дня, 16 декабря, в Польше стартовала вакцинация против коронавируса детей 5-11 лет. Будут прививать вакциной от Pfizer - единственной, которую одобрили для иммунизации этой возрастной группы