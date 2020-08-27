В трех городах ждут всплеска заболеваемости Covid-19

Ляшко назвал 3 города, где может возрасти заболеваемость коронавирусом. Фото: Агрополит

В трех городах может возрасти заболеваемость коронавирусом.

"Видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев", - говорит главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

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Добавил, что Минздрав коммуницирует с главами администраций. Однако есть вопрос приближающихся местных выборов, и это может влиять на решения власти на местах.

По состоянию на 27 августа, больных коронавирусом в Киеве стало больше на 220 человек. Это на 125 инфицированных больше, чем за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.