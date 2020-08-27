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четверг, 27 августа 2020 11:45

Стрелять на поражение: в КНДР придумали способ борьбы с коронавирусом

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Стрелять на поражение: в КНДР придумали способ борьбы с коронавирусом
Военным и полиции приказано стрелять в каждого, кто попытается приблизиться к границе на расстояние 1 км. Фото: Pixabay

Северная Корея усилила контроль на границе с Китаем.

Также солдатам приказали открывать огонь на поражение, чтобы "не пустить в страну" коронавирус, о победе над которым там недавно заявляли, сообщает радио RFA.

"Противоэпидемическое" решение властей озвучило Министерство социального обеспечения КНДР, и оно вступило в силу 27 августа.

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В заявлении говорилось, что "враги пытаются занести вирус в страну через границы". Военным и полиции приказано стрелять в каждого, кто попытается приблизиться к границе на расстояние 1 км.

Усиленный режим действует вдоль всей границы с Китаем, имеющей протяженность более 1,4 тыс. км.

В Северной Корее запрещают держать домашних любимцев, так как теперь это является нарушением закона и "испорченным трендом буржуазной идеологии". Жителям страны предписывают сдавать "декадентских и буржуазных" домашних собак на "ресторанное мясо", поскольку в стране царит дефицит продовольственных продуктов.

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Дата
27
августа

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