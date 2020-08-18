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вторник, 18 августа 2020 15:44

Домашние собаки на ресторанное мясо: новые запреты в КНДР

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Домашние собаки на ресторанное мясо: новые запреты в КНДР
В Северной Корее забирают собак от владельцев и отдают на ресторанное мясо. Фото: Созвездие

В Северной Корее запрещают держать домашних любимцев, так как теперь это является нарушением закона и "испорченным трендом буржуазной идеологии". Жителям страны предписывают сдавать "декадентских и буржуазных" домашних собак на "ресторанное мясо", поскольку в стране царит дефицит продовольственных продуктов.

Об этом заявил глава страны Ким Чен Ын, - сообщает The Daily Mail.

По его словам, домашние собаки являются символом капиталистического "декаданса", которых нужно изымать из домов, а владельцев животных оставить вне закона.

Власти разыскивают семьи, имеющие собак, заставляя отдавать их, или насильно конфискуют и уничтожают.

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В июне стало известно, что один из крупнейших в Южной Корее рынок собачьего мяса ГУПО в южнокорейском городе Пусан закрыли. На рынке продавали собачье мясо охлажденное, а также удерживали живых собак в клетках для их последующего заказа. Около 2 млн собак в год разводят на собачьих мясных фермах по всей Южной Корее - единственной стране, где их специально выращивают для потребления человеком.

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