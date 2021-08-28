В США рассекретили доклад о происхождении Covid-19

Рассекретили доклад разведки США. Фото: Reuters

Разведка США завершила 90-дневное расследование происхождения новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Разведсообщества не пришли к единому мнению о происхождении вируса, говорится в рассекреченной версии доклада разведчиков.

Такие две гипотезы, как "естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории", являются правдоподобными, отмечается в тексте.

В то же время Covid-19 ни был разработан как биологическое оружие и вероятно, не был создан с помощью генной инженерии.

Для окончательного заключения нужны данные о первых случаях Covid-19 и сотрудничество Китая. Но Китай "продолжает препятствовать расследованию, противиться обмену информацией и обвиняет другие страны", заявили в разведсообществе.

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В середине января 2021 команда из 13 экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань, откуда, как считается, началось распространение коронавируса, чтобы провести собственное расследование об источнике инфекции. В черновике доклада ВОЗ отмечалось, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение, а версия об утечке из лаборатории "крайне маловероятно". Миссия работала в трех направлениях: расследовала связь между распространением вируса и животным средой, изучала характер распространения вируса в Ухане и анализировала пробы окружающей среды. Ученые пришли к выводу, что Ухань мог быть не первым городом, где коронавирус SARS-CoV-2 передался людям.