Китай подозревает США в причастности к пандемии Covid-19

Китай просит ВОЗ проверить лаборатории США в рамках расследования источника пандемии Covid-19.
С таким предложением в письме к главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу обратился постпред Китая Чэнь Сюй, информирует Global Times.
Обращение является первым официальным запросом Китая по дипломатическим каналам относительно расследования деятельности этих учреждений в США.
Распространение вируса SARS-CoV-2 среди людей в результате утечки из Уханского института вирусологии крайне маловероятно, заявил Чэнь Сюй. Но объектом расследования должны стать лаборатории, которые находятся в Форт-Детрик и университете Северной Каролины в Чапел-Хилл - главном кампусе в этой системе университетов.
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Форт-Детрик, штат Мэриленд, является центром биологических исследований военных США, и главный их участник - Институт медицинских исследований инфекционных заболеваний армии США. Еще в 2003 году эти структуры имели технологии для синтезирования и модификации коронавирусов, вызывающих тяжелый острый респираторный синдром.
США больше других стран спонсировали и проводили исследования коронавирусов, заявили в КНР.
В середине января 2021 команда из 13 экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань, откуда, как считается, началось распространение коронавируса, чтобы провести собственное расследование об источнике инфекции.
В черновике доклада ВОЗ отмечалось, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение, а версия об утечке из лаборатории "крайне маловероятно". Миссия работала в трех направлениях: расследовала связь между распространением вируса и животным средой, изучала характер распространения вируса в Ухане и анализировала пробы окружающей среды.
Ученые пришли к выводу, что Ухань мог быть не первым городом, где коронавирус SARS-CoV-2 передался людям.
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