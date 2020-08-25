В Минздраве объяснили, зависит ли коронавирусная статистика от местных властей

Ляшко считает, что больницы, которые оказывают медицинскую помощь в случаях заражения коронавируса, также не заинтересованы в том, чтобы специально "накручивать" число пациентов. Фото: pixabay

Действительно ли могут в регионах искажать статистику заболеваемости на коронавирус, пояснили в Министерстве здравоохранения.

Государственные лаборатории подчиняются Минздраву и на них местные власти влиять не могут, говорит главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, доля тестирований в коммунальных лабораториях, находящихся в собственности местных властей, не такая уж и большая. Поэтому нет смысла на что-то влиять, если есть ряд показателей, которыми на местах невозможно манипулировать.

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"Есть ряд показателей, которые мы определяем, и они друг друга перестраховывают", - пояснил он.

Ляшко считает, что больницы, которые оказывают медицинскую помощь в случаях заражения коронавирусом, также не заинтересованы в том, чтобы специально "накручивать" число пациентов. По его словам, они получают финансирование в зависимости от количества созданных бригад.

За последние сутки в Украине обнаружили 1658 новых больных на коронавирус. С начала эпидемии, по состоянию на утро 25 августа имеем 108 415 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2318 - летальные. 25 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 52 870 пациентов, из них за последние сутки - 346.