Коронавирус в Украине: какая ситуация после затяжных выходных

Коронавирус в Украине поразил более 108,4 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1658 новых больных коронавирус.

С начала эпидемии, по состоянию на утро 25 августа, имеем 108 415 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2318 - летальные. 25 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 52 870 пациентов, из них за последние сутки - 346, сообщает Минздрав.

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Ситуация по областях:

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В Украине действует новое эпидемическое зонирование территорий по уровню заболеваемости, загруженности больниц и объемов тестирования. 14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 тысяч населения за последние две недели. Поэтому мы имеем 14 красных зон, 75 - оранжевых, 106 - желтых.