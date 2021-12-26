В Минздраве объяснили, влияет ли Covid-вакцина на ДНК человека

Препарат содержит молекулы мРНК, кодирующей шиповидный белок коронавируса. Фото: Pexels

Вакцина против коронавируса никоим образом не влияет на ДНК человека. Об этом в очередной раз отметили в Министерстве здравоохранения.

Да, некоторые вакцины (Pfizer и Moderna) содержат мРНК. Но в Минздраве пояснили, что это никоим образом не влияет на ДНК человека.

Важно понимать, что мРНК не попадает в ядро клетки, где размещена ДНК. Поэтому вакцина не может взаимодействовать с ДНК человека.

"Не верьте мифам! Ни одна из вакцин против Covid-19 не изменяет ДНК человека. Зато вакцины спасут вас от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти. Вакцинируйтесь!", – говорится в сообщении Минздрава.

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Препарат содержит молекулы мРНК, которая кодирует шипообразный белок коронавируса. Попадая в клетки человека, молекулы дают им инструкцию, как создать этот белок.

Когда иммунная система распознает, что этот белок не принадлежит человеку, то вырабатывает антитела к нему. Таким образом организм учится, как защититься от настоящего вируса.

В Украине ведутся работы по изготовлению собственной вакцины, которая может стать аналогом CoronaVac.





