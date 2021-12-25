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суббота, 25 декабря 2021 20:12

В Украине планируют изготовлять вакцину-аналог CoronaVac

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В Украине планируют изготовлять вакцину-аналог CoronaVac
Кузьмин рассказал, что на исследования может уйти несколько лет. Фото: Reuters

В Украине ведутся работы по изготовлению собственной вакцины, которая может стать аналогом CoronaVac.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузьмин.

"Сейчас есть две научные команды, которые работают над разработкой украинской вакцины: академика Сибирного и команда профессора Комиссаренко. Мы ожидаем, что в конце этого года они должны сделать отчет о прогрессе, который у них есть, и на каком этапе у них разработка собственной вакцины ", — рассказал Кузьмин.

Он добавил, что это масштабные исследования, которые могут занять несколько лет.

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Также на территории Украины планируется начать изготовление "одноразовой" вакцины CoronaVac.

Вакцина будет доставляться в Украину и разливаться в шприцы для одноразового использования. Планируется начать уже с февраля 2022 года.

За все время пандемии в Украине заболело 3,6 млн. граждан, выздоровело 3,4 млн., а умерло от коронавируса 94 700 тыс. человек. Всего вакцинировано 14,5 млн. украинцев, из которых две дозы получили 13,3 млн.

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