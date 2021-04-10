В крупных городах развернут прививочные центры

Прививочные центры могут развернуть в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Фото: Reuters

В июне-июле этого года Министерство здравоохранения планирует развернуть прививочные центры в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

Главный санврач Виктор Ляшко сообщил об этом на встрече с журналистами, передает "Українська правда".

Прививочные центры могут развернуть на территории выставочных центров. Там смогут прививать примерно 10 тыс. человек в день.

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Ляшко говорит, что сейчас в пунктах прививок делают в среднем 30 прививок в сутки. Минимально - 20 прививок, максимально - 50.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кому достанутся прививки из первых партий вакцин Pfizer и Coronavac. В частности 215 тыс. доз препарата Coronavac уже имеем в Украине.