Pfizer и BioNTech хотят вакцинировать подростков

Подростки хорошо переносили побочные эффекты после вакцинации Pfizer. Фото: Reuters

Вакциной против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в США хотят начать прививать подростков 12-15 лет. Соответствующую заявку производители направили американскому медицинскому регулятору. В ближайшие дни такие заявки планируют направить регулирующим органам других стран.

"Эти запросы основаны на данных третьей фазы испытаний с участием лиц в возрасте от 12 до 15 лет с или без признаков инфекции SARS-CoV-2, которая продемонстрировала 100% эффективность и устойчивый антительный ответ после вакцинации", – сказано в совместном заявлении компаний в официальном Twitter-аккаунте Pfizer.

На данный момент вакцина Pfizer и BioNTech в США может применяться для лиц старше 16 лет.

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Подростки 12-15 лет, которые участвовали в испытаниях, хорошо переносили побочные эффекты после вакцинации, причем они были такими же, как у лиц 16-25 лет.

Первые дозы вакцины против коронавируса Pfizer должны прибыть в Украину, предварительно, 14-15 апреля, а достанутся они пожилым постояльцам домов-интернатов и соцработникам.