В "красной" зоне остались две области Украины

В "красной" зоне остаются Запорожская и Волынская области.

Об этом сообщает Минздрав.

Все остальные области и Киев находятся в "желтой" карантинной зоне.

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За сутки 25 декабря в Украине зарегистрировали 2810 новых случаев коронавируса.

Ученые назвали некоторые новые симптомы штамма Omicron, на которые нужно обратить внимание. Заболевшие люди заметили несколько других симптомов, которые обычно не связаны с Covid-19.