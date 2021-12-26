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воскресенье, 26 декабря 2021 13:45

В "красной" зоне остались две области Украины
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В "красной" зоне остаются Запорожская и Волынская области.

Об этом сообщает Минздрав.

Все остальные области и Киев находятся в "желтой" карантинной зоне.

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За сутки 25 декабря в Украине зарегистрировали 2810 новых случаев коронавируса.

Таблица МОЗ
Фото: МОЗ

Ученые назвали некоторые новые симптомы штамма Omicron, на которые нужно обратить внимание. Заболевшие люди заметили несколько других симптомов, которые обычно не связаны с Covid-19.

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Дата
26
декабря

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