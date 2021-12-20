В каких областях обнаружили больше всего инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки, 19 декабря, в Украине зафиксировали 2536 новых случаев коронавирусной болезни.
Статистику опубликовало Министерство здравоохранения в понедельник утром.
От Covid-19 умерли 157 человек, госпитализировали 1241 человека, выздоровели - 6690.
Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве (497), Волынской (170), Харьковской (133), Черкасской (132), Львовской областях (124).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые украинцы получили третью дозу Covid-вакцины
За сутки полный курс вакцинации прошли 24 986 человек.
С начала вакцинальной кампании получили две дозы - 12 986 872 человек.
"Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", - напоминает Минздрав.
Эпидемиологическая ситуация в Украине улучшается - нет регионов в оранжевой карантинной зоне.
На минувшей неделе зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Omicron.
Комментарии