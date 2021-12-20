В каких областях обнаружили больше всего инфицированных коронавирусом

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
4 Просмотров: 2466
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4528
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 7461
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2529
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2484
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 504
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3330
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1440
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 324
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 927
Фото
Все фото
3
3
9
21
6
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
Видео
Все видео
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 369
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2547
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2178
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3654
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6372
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 522
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
понедельник, 20 декабря 2021 08:26

В каких областях обнаружили больше всего инфицированных коронавирусом

  Комментировать
В каких областях обнаружили больше всего инфицированных коронавирусом
За сутки полностью вакцинировались 24 986 человек. Фото: @kyivcity.gov.ua

За минувшие сутки, 19 декабря, в Украине зафиксировали 2536 новых случаев коронавирусной болезни.

Статистику опубликовало Министерство здравоохранения в понедельник утром.

От Covid-19 умерли 157 человек, госпитализировали 1241 человека, выздоровели - 6690.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве (497), Волынской (170), Харьковской (133), Черкасской (132), Львовской областях (124).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые украинцы получили третью дозу Covid-вакцины

За сутки полный курс вакцинации прошли 24 986 человек.

С начала вакцинальной кампании получили две дозы - 12 986 872 человек.

"Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", - напоминает Минздрав.

Эпидемиологическая ситуация в Украине улучшается - нет регионов в оранжевой карантинной зоне.

На минувшей неделе зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Omicron.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В каких областях обнаружили больше всего инфицированных коронавирусом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Создали общество для популяризации народного языка и школы

Самое читаемое
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 1 Просмотров: 11961
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 7461
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 6867
Что надо знать о нынешнем &quot;Днепре-1&quot;
Что надо знать о нынешнем "Днепре-1"
 Просмотров: 6696
Ватники с фсб-шными попами – самый богатый человек Львова назвал украинских боксеров
Ватники с фсб-шными попами – самый богатый человек Львова назвал украинских боксеров Просмотров: 6570
Здоровье
Джонсона "застукали" за нарушением карантина
Джонсона "застукали" за нарушением карантина Просмотров: 198
Штамм Omicron еще заразнее, чем Delta - главный инфекционист Украины
Штамм Omicron еще заразнее, чем Delta - главный инфекционист Украины Просмотров: 180
Евросоюз заказал еще 20 млн доз вакцины Pfizer
Евросоюз заказал еще 20 млн доз вакцины Pfizer Просмотров: 54
В Украине четвертый день нет оранжевых зон
В Украине четвертый день нет оранжевых зон Просмотров: 396
За сутки Covid-19 заболели 309 детей
За сутки Covid-19 заболели 309 детей Просмотров: 441
Больше всего комментируют
5
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
4
Зеленским жестко манипулируют
4
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
3
Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
Голосов: 468
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть