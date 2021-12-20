В каких областях обнаружили больше всего инфицированных коронавирусом

За сутки полностью вакцинировались 24 986 человек. Фото: @kyivcity.gov.ua

За минувшие сутки, 19 декабря, в Украине зафиксировали 2536 новых случаев коронавирусной болезни.

Статистику опубликовало Министерство здравоохранения в понедельник утром.

От Covid-19 умерли 157 человек, госпитализировали 1241 человека, выздоровели - 6690.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве (497), Волынской (170), Харьковской (133), Черкасской (132), Львовской областях (124).

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За сутки полный курс вакцинации прошли 24 986 человек.

С начала вакцинальной кампании получили две дозы - 12 986 872 человек.

"Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", - напоминает Минздрав.

Эпидемиологическая ситуация в Украине улучшается - нет регионов в оранжевой карантинной зоне. На минувшей неделе зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Omicron.