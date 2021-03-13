В ЕС возмущаются несправедливым распределением вакцин

В ЕС требуют перераспределения вакцин. Фото: ТВА

Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия призвали провести европейский саммит, чтобы обсудить диспропорции в распределении вакцин от COVID-19 между странами-членами Евросоюза. Прислали совместное письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю.

"Мы призываем вас ... как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (европейских государств)", - говорится в письме, пишет AFP.

Отмечают, что "поставки вакцины некоторыми фармацевтическими компаниями в ряд стран ЕС осуществляются не на справедливой основе":

"Если эта система сохранится, то она продолжит создавать и наращивать огромные диспропорции среди государств-членов, в результате чего, некоторые страны смогли бы достичь коллективного иммунитета за несколько недель, а другие сильно отстали бы".

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Перед этим канцлер Австрии Курц заявил 12 марта, что некоторые страны ЕС могли тайно от других государств заключить контракты на дополнительные поставки вакцины против коронавируса.

Вакцинация в ЕС началась в декабре 2020 года. Европейский регулятор пока одобрил три вакцины от коронавируса - производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Весенняя волна Covid-19 будет намного страшнее и мощнее, чем все предыдущие, поэтому введенный властями адаптивный карантин не сможет предотвратить катастрофу - действовать надо жестко и немедленно.