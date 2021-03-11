"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день

Ученые прогнозируют в Украине небывалый всплеск заболеваемости Covid-19 в течение весны. Фото: unsplash.com

Весенняя волна Covid-19 будет намного страшнее и мощнее, чем все предыдущие, поэтому введенный властями адаптивный карантин не сможет предотвратить катастрофу - действовать надо жестко и немедленно.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник отдела молекулярной иммунологии Института биохимии им. Палладина НАН Украины Владимир Галицкий.

Возглавляемая ученым международная группа ученых еще прошлой осенью идентифицировала ключевые молекулярные механизмы, лежащие в основе волнообразного течения пандемии Covid-19. Ученые пришли к выводу, что весенняя волна эпидемии в Украине начнется в конце зимы - начале весны и будет сопровождаться высоким уровнем заболеваемости, значительно большим количеством тяжелых случаев и значительно выше летальностью, чем осенняя волна.

Это, среди прочего, связано с тем, что исследователи обнаружили связь между метеоусловиями, в частности атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, и скоростью распространения заболеваемости.

"Мы обнаружили, что во время весенних волн эпидемии имеет место устойчивая положительная корреляция между ежедневной заболеваемости Covid-19 и уровнем атмосферного давления, сильная в период перед стремительным ростом количества новых случаев и во время такого роста. Это указывает на то, что в краткосрочных изменениях восприимчивости к коронавирусу могут играть роль метеообусловленные изменения экспрессии ACE2 - при повышении атмосферного давления экспрессия ACE2 растет", - приводит комментарий Владимира Галицкого пресс-служба Национальной академии наук Украины.

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В настоящем прогнозе ученый уточняет, что весенняя волна эпидемии продлится до середины мая, а ее пик придется на начало апреля. На пике ежедневное количество новых случаев может достичь 40 тыс. При этом, не обязательно, что все случаи будут официально подтверждены, ведь лабораторные мощности все еще остаются ограниченными. В то же время ежедневное количество смертей - может превысить 1 тыс. Этот сценарий будет особенно реальный, если возможности системы здравоохранения будут исчерпаны.

По мнению Владимира Галицкого, чтобы сорвать мощную весеннюю волну эпидемии, необходимо, чтобы было вакцинировано 50-70% населения. Что для Украины нереально, темпы вакцинации невысокие.

"Разрушительный потенциал весенней волны эпидемии Covid-19 очевиден. Мы предупреждали еще с осени, еще до момента обнаружения более вирулентных штаммов, весенняя волна неизбежна и будет сопровождаться высоким количеством тяжелых случаев, потребуют госпитализации, а также высокой летальностью. Никого это не интересовало", - сказал иммунолог.

Ученый бьет тревогу: стратегический план противодействия эпидемии на государственном уровне не создан. И подчеркивает, что так называемый "адаптивный карантин" ошибочно в самой своей основе.

"Учитывая время от момента инфицирования и до момента, когда становится известной количество новых случаев или количество госпитализаций, тем более, к моменту усиления противоэпидемических мероприятий, а также на то, что строгие меры вводятся при превышении некоторых уровней, а не при обнаружении угрожающих тенденций, "адаптивный карантин" очень запоздалой реакцией и в принципе не может предотвращать распространение инфекции. Необходимо немедленно принять все возможные противоэпидемических мероприятий. Дорого? Такова плата за промедление и бездействие, и вообще за десятилетия невнимания к науке и медицине и попустительство хищения бюджетных средств, в результате чего их постоянно не хватало для развития отечественной науки и технологий", - подчеркнул Галицкий.

Как отметил ученый, время уже непоправимо потеряно, но еще можно предотвратить наихудший сценарий.

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"Необходимо немедленно прекратить любые попытки заигрывать с эпидемией и как можно скорее ввести на всей территории Украины полномасштабные противоэпидемические меры - вплоть до строгого карантина и остановки работы общественного транспорта. Необходимо разворачивать временные госпитали, как в прошлом году в Ухане, максимально ускорить вакцинацию - прежде всего вакцинацию медицинского персонала, увеличить мощности для лабораторной диагностики", - отметил Галицкий.

Ученый советует гражданам избегать поездок в общественном транспорте, воздержаться от посещения массовых мероприятий, спортзалов, развлекательных заведений, заведений. В общем избегать всех контактов, без которых можно обойтись. А также носить респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки. По возможности - вакцинироваться.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения - ВОЗ - объявила о начале пандемии Covid-19. Первые случаи инфицирования зафиксировали в китайском Ухане. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус был уверен, что страны смогут изменить ход эпидемии, "если вовремя станут выявлять и изолировать больных". Он отметил, что мир еще никогда сталкивался с подобным.