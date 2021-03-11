"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день

 
Ексклюзивы
1/5
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 747
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1242
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1377
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 675
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2457
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1701
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2331
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 981
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 306
Фото
Все фото
3
5
3
5
6
Крошечные олени замерзали в ледяной воде
Крошечные олени замерзали в ледяной воде
&quot;После университета надо отработать в опасном районе&quot; - Украинка о зарплатах в Турции
"После университета надо отработать в опасном районе" - Украинка о зарплатах в Турции
Зеленский подарил куклу девочке, которую оставили без подарка в детском саду
Зеленский подарил куклу девочке, которую оставили без подарка в детском саду
Мужчина разгуливал голышом из-за &quot;насекомых по телу&quot;
Мужчина разгуливал голышом из-за "насекомых по телу"
&quot;Нет судейской нечестии&quot; - общественность пришла на съезд судей
"Нет судейской нечестии" - общественность пришла на съезд судей
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
Интервью
1/5
"Рома имеет те же самые недостатки, что и "Шахтёр"
"Рома имеет те же самые недостатки, что и "Шахтёр"
Просмотров: 9
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 324
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2331
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 225
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 621
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
четверг, 11 марта 2021 10:22

"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день

  Комментировать
&quot;Время потеряно&quot; - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Ученые прогнозируют в Украине небывалый всплеск заболеваемости Covid-19 в течение весны. Фото: unsplash.com

Весенняя волна Covid-19 будет намного страшнее и мощнее, чем все предыдущие, поэтому введенный властями адаптивный карантин не сможет предотвратить катастрофу - действовать надо жестко и немедленно.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник отдела молекулярной иммунологии Института биохимии им. Палладина НАН Украины Владимир Галицкий.

Возглавляемая ученым международная группа ученых еще прошлой осенью идентифицировала ключевые молекулярные механизмы, лежащие в основе волнообразного течения пандемии Covid-19. Ученые пришли к выводу, что весенняя волна эпидемии в Украине начнется в конце зимы - начале весны и будет сопровождаться высоким уровнем заболеваемости, значительно большим количеством тяжелых случаев и значительно выше летальностью, чем осенняя волна.

Это, среди прочего, связано с тем, что исследователи обнаружили связь между метеоусловиями, в частности атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, и скоростью распространения заболеваемости.

"Мы обнаружили, что во время весенних волн эпидемии имеет место устойчивая положительная корреляция между ежедневной заболеваемости Covid-19 и уровнем атмосферного давления, сильная в период перед стремительным ростом количества новых случаев и во время такого роста. Это указывает на то, что в краткосрочных изменениях восприимчивости к коронавирусу могут играть роль метеообусловленные изменения экспрессии ACE2 - при повышении атмосферного давления экспрессия ACE2 растет", - приводит комментарий Владимира Галицкого пресс-служба Национальной академии наук Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые предупреждают о смертоносности британского штамма

В настоящем прогнозе ученый уточняет, что весенняя волна эпидемии продлится до середины мая, а ее пик придется на начало апреля. На пике ежедневное количество новых случаев может достичь 40 тыс. При этом, не обязательно, что все случаи будут официально подтверждены, ведь лабораторные мощности все еще остаются ограниченными. В то же время ежедневное количество смертей - может превысить 1 тыс. Этот сценарий будет особенно реальный, если возможности системы здравоохранения будут исчерпаны.

По мнению Владимира Галицкого, чтобы сорвать мощную весеннюю волну эпидемии, необходимо, чтобы было вакцинировано 50-70% населения. Что для Украины нереально, темпы вакцинации невысокие.

"Разрушительный потенциал весенней волны эпидемии Covid-19 очевиден. Мы предупреждали еще с осени, еще до момента обнаружения более вирулентных штаммов, весенняя волна неизбежна и будет сопровождаться высоким количеством тяжелых случаев, потребуют госпитализации, а также высокой летальностью. Никого это не интересовало", - сказал иммунолог.

Ученый бьет тревогу: стратегический план противодействия эпидемии на государственном уровне не создан. И подчеркивает, что так называемый "адаптивный карантин" ошибочно в самой своей основе.

"Учитывая время от момента инфицирования и до момента, когда становится известной количество новых случаев или количество госпитализаций, тем более, к моменту усиления противоэпидемических мероприятий, а также на то, что строгие меры вводятся при превышении некоторых уровней, а не при обнаружении угрожающих тенденций, "адаптивный карантин" очень запоздалой реакцией и в принципе не может предотвращать распространение инфекции. Необходимо немедленно принять все возможные противоэпидемических мероприятий. Дорого? Такова плата за промедление и бездействие, и вообще за десятилетия невнимания к науке и медицине и попустительство хищения бюджетных средств, в результате чего их постоянно не хватало для развития отечественной науки и технологий", - подчеркнул Галицкий.

Как отметил ученый, время уже непоправимо потеряно, но еще можно предотвратить наихудший сценарий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус свирепствует: как за сутки изменилась ситуация в Украине

"Необходимо немедленно прекратить любые попытки заигрывать с эпидемией и как можно скорее ввести на всей территории Украины полномасштабные противоэпидемические меры - вплоть до строгого карантина и остановки работы общественного транспорта. Необходимо разворачивать временные госпитали, как в прошлом году в Ухане, максимально ускорить вакцинацию - прежде всего вакцинацию медицинского персонала, увеличить мощности для лабораторной диагностики", - отметил Галицкий.

Ученый советует гражданам избегать поездок в общественном транспорте, воздержаться от посещения массовых мероприятий, спортзалов, развлекательных заведений, заведений. В общем избегать всех контактов, без которых можно обойтись. А также носить респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки. По возможности - вакцинироваться.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения - ВОЗ - объявила о начале пандемии Covid-19. Первые случаи инфицирования зафиксировали в китайском Ухане.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус был уверен, что страны смогут изменить ход эпидемии, "если вовремя станут выявлять и изолировать больных". Он отметил, что мир еще никогда сталкивался с подобным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
марта

Библию назвали сборником мифов

Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

Переболел каждый 3-й. Зафиксировали новую болезнь

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 Просмотров: 31363
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 19629
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 16929
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 13725
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 9810
Общество
Крошечные олени замерзали в ледяной воде
Крошечные олени замерзали в ледяной воде
3
 Просмотров: 135
Асеев: "Не мечтаю вернуться в Донецк. Он для меня потерян" - самое важное в журнале "Країна"
Асеев: "Не мечтаю вернуться в Донецк. Он для меня потерян" - самое важное в журнале "Країна"
 Просмотров: 90
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
 Просмотров: 684
Коронавирус свирепствует: как за сутки изменилась ситуация в Украине
Коронавирус свирепствует: как за сутки изменилась ситуация в Украине Просмотров: 567
Как выбрать качественное домашнее сало - ответ специалиста
Как выбрать качественное домашнее сало - ответ специалиста
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Действуют по инструкциям агрессора" - Зеленский намекнул на Шария и каналы Медведчука
2
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
1
Год с COVID-19: украинцы научились ходить к врачам онлайн
1
Дело стрельбы Пашинского: потерпевший отозвал иск
Голосов: 55520
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть