В "Дії" началось бета-тестирование цифровых ПЦР-тестовм

Регистрация на бета-тестирование в "Дії" / Минцифра

Министерство цифровой трансформации вместе с министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья запустили бета-тестирование Covid-сертификатов на основании ПЦР-тестов в приложении "Дія".

Протестовать можно ПЦР-тесты из трех лабораторий, подключившихся к электронной системе здравоохранения – ДЕЛА, "Эскулаб" и "Смартлаб". Об этом сообщает Минцифра.

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Если вы за последние трое суток провели ПЦР-тест в этих лабораториях, то можете присоединиться к бета-тестированию в "Дії".

Чтобы сгенерировать сертификат на основе ПЦР-теста в "Дії", необходимо обновить приложение, затем нажать "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и "Сгенерировать сертификат". После этого дать согласие на получение данных из электронной системы здравоохранения. Данные подтянутся автоматически и через несколько минут сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в Действии. Срок его действия 72 часа.

Приложением "Дія" пользуются уже 9 млн украинцев. В цифровом формате сгенерировали более 5 млн сертификатов о Covid-вакцинации.