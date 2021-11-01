Приложение "Дія" установили более 9 млн украинцев

Украинцы начинают массово делать прививки и генерировать сертификаты. Фото: diia.gov.ua

Приложением "Дія" пользуются уже 9 млн украинцев. В цифровом формате сгенерировали более 5 млн сертификатов о Covid-вакцинации.

Только за последние четыре дня в приложении сгенерировали 1 млн Covid-сертификатов, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Очередной рубеж преодолели быстро - за 10 дней. Такой взлет связан с Covid-сертификатами. С одной стороны, хотелось бы более радостного повода для покорения нового рубежа. С другой, украинцы начинают массово делать прививки и генерировать сертификаты. И это радует", - написал он.

Федоров уверен, что чем скорее люди вакцинируются, тем быстрее страна выйдет из красной зоны и вернется к нормальной жизни без ограничений.

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В ноябре в приложении "Дія" должны появиться ПЦР-тесты и сертификаты о выздоровлении от коронавируса. Если у человека нет прививки и он хочет создать Covid-сертификат на основе ПЦР-теста - нужно зайти на сайт лаборатории или в соответствующий раздел в "Дії" и проверить, загружает ли лаборатория результаты тестирования в систему.