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четверг, 06 февраля 2020 10:41

Увеличилось количество больных коронавирусом на круизном лайнере в Японии

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Увеличилось количество больных коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Пассажиров продолжают тестировать на коронавирус. Фото: images.unian.net

На круизном лайнере Diamond Princess увеличилось количество больных коронавирусом.

Теперь их до 20 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и труда Японии.

Среди пострадавших есть пожилые люди. Всех больных госпитализировали в больницы префектуры Канагава.

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Пассажиров продолжают тестировать на коронавирус.

4 февраля в японском порту Йокогамы круизный лайнер Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса") поместили на карантин, потому что у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019 nCoV. По данным украинского МИД, на судне находится 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры. Вскоре власти Японии подтвердили 10 случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV. В связи с этим 4 февраля судно поставили на карантин.

Тестирующие системы для выявления китайского коронавируса прибыли на таможенную территорию Украины. Тестсистемы позволят осуществить исследования до 30 случаев. Есть договоренности со Всемирной организацией здравоохранения по поводу дополнительной поставки тестсистем в ближайшее время.

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