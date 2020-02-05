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среда, 05 февраля 2020 21:18

В Украине прибудут средства для тестирования на коронавирус

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В Украине прибудут средства для тестирования на коронавирус
Тестсистемы уже на таможенной территории Украины. Фото: Reuters

Тестирующие системы для выявления китайского коронавируса прибыли на таможенную территорию Украины.

"О тестсистемах, сегодня-завтра первые тестсистемы прибудут в Украину. Они уже, как я информирован, находятся на таможенной территории Украины. В Украине будут диагностировать именно целевым образом по данной инфекции, по данному коронавирусу", - сказал генеральный директор Директората общественного здоровья'я Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский, передает "Украинская правда".

Тестсистемы позволят осуществить исследования до 30 случаев.

Есть договоренности со Всемирной организацией здравоохранения по поводу дополнительной поставки тестсистем в ближайшее время.

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По данным правительства, реагенты в составе тестсистемы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии.

За последние сутки от китайского коронавируса погибли 65 человек. Общее количество погибших увеличилось до 490 человек. 5 февраля в Китае количество инфицированных коронавируса 2019-nCov составляет 24 324 человека, сообщает Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

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