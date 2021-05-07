Уровень креативности зависит от гормона дофамина - врач

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 36
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 468
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1549
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 4815
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 477
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 765
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 4203
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 702
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1278
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 27333
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 594
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1296
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 828
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 486
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2349
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 621
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
суббота, 08 мая 2021 12:45

Уровень креативности зависит от гормона дофамина - врач

  Комментировать
  Чем выше уровень дофамина в крови человека, тем меньше тормозится мышление
Чем выше уровень дофамина в крови человека, тем меньше тормозится мышление

Способность креативно, то есть творчески мыслить зависит от уровня гормона дофамина в крови человека.

Об этом в Facebook сообщил врач Андрей Беловешкин.

Врач привел примеры ученых, которые получили Нобелевскую премию. По мнению Беловешкина, у этих людей кроме основной – научной – работы есть много творческих хобби.

Он также рассказал об одном врачебном опыте, когда женщине с болезнью Паркинсона врач прописал дофаминовые препараты, под влиянием которых она начала рисовать. Это привело к тому, что все стены и светлые предметы в доме были ею раскрашены разнообразными узорами и картинами.

Врач говорит, что чем выше уровень дофамина в крови человека, тем больше эффект ослабления торможения в мышлении. При этом не обязательно иметь таланты в определенном виде творчества – при высоком уровне дофамина вам просто захочется создать нечто красивое, на ваш взгляд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как бороться со стрессом

При этом, предупредил Андрей Беловешкин, если вы захотите искусственно поднять уровень дофамина, принимая препараты, то должны помнить, что это может дать побочный эффект: склонность тратить деньги, переедать, и обеспечит вам тягу к азартным играм.

Нередко люди заедают стресс, особенно высококалорийной пищей.

В то же время, есть категория людей, которая наоборот, не ест ничего, рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram.

По ее словам, это можно объяснить тем, что происходит выброс норадреналина, из-за чего блокируется аппетит. Если же он увеличивается и человек начинает неконтролируемо есть сладкое, то упал уровень дофамина, а сладкая пища - это способ его поднять.

Специалистка советует в такой ситуации есть твердые продукты: яблоко, морковь, сельдерей, топинамбур, редис.

Также важно их тщательно пережевывать. Жевание снижает уровень кортизола в слюне и уменьшает чувство тревоги. Жевание может поднять настроение из-за усиления выброса серотонина. Стресс еще и влияет на пищеварение. Чтобы ему помочь, стоит хорошо пережёвывать пищу, во время еды забывать о стрессе. Процесс принятия пищи должен длиться хотя бы 20 мин.

golos.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уровень креативности зависит от гормона дофамина - врач». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Арестовали создателя компьютерного вируса

День памяти и примирения: сегодня вспоминают Вторую мировую войну

Тараканьи бега придумали эмигранты

Сегодня отмечают День памяти и примирения

Композитора избили до смерти по дороге из кафе

Самое читаемое
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 27333
Бывшая участница &quot;ВИА Гры&quot; вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини
Бывшая участница "ВИА Гры" вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини Просмотров: 16119
Актриса &quot;Квартала&quot; топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
Актриса "Квартала" топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 7371
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
13
 Просмотров: 4815
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
 2 Просмотров: 4212
Здоровье
Почему ухудшается память: 5 самых распространенных причин
Почему ухудшается память: 5 самых распространенных причин Просмотров: 81
Врачи рассказали, какие болезни можно "прочитать" на лице
Врачи рассказали, какие болезни можно "прочитать" на лице Просмотров: 387
Люди толстеют от жидкости из пластиковых емкостей – врачи
Люди толстеют от жидкости из пластиковых емкостей – врачи Просмотров: 441
Кому нельзя есть овсянку: советы врачей
Кому нельзя есть овсянку: советы врачей Просмотров: 765
Медики назвали привычки, которые приводят к потере зрения
Медики назвали привычки, которые приводят к потере зрения Просмотров: 522
Больше всего комментируют
14
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
5
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
3
"Должны выиграть войну не только с РФ, но и с коррупцией" - Климкин о визите Блинкена
3
Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму
Голосов: 835
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть