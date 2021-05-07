Уровень креативности зависит от гормона дофамина - врач

Чем выше уровень дофамина в крови человека, тем меньше тормозится мышление

Способность креативно, то есть творчески мыслить зависит от уровня гормона дофамина в крови человека.

Об этом в Facebook сообщил врач Андрей Беловешкин.

Врач привел примеры ученых, которые получили Нобелевскую премию. По мнению Беловешкина, у этих людей кроме основной – научной – работы есть много творческих хобби.

Он также рассказал об одном врачебном опыте, когда женщине с болезнью Паркинсона врач прописал дофаминовые препараты, под влиянием которых она начала рисовать. Это привело к тому, что все стены и светлые предметы в доме были ею раскрашены разнообразными узорами и картинами.

Врач говорит, что чем выше уровень дофамина в крови человека, тем больше эффект ослабления торможения в мышлении. При этом не обязательно иметь таланты в определенном виде творчества – при высоком уровне дофамина вам просто захочется создать нечто красивое, на ваш взгляд.

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При этом, предупредил Андрей Беловешкин, если вы захотите искусственно поднять уровень дофамина, принимая препараты, то должны помнить, что это может дать побочный эффект: склонность тратить деньги, переедать, и обеспечит вам тягу к азартным играм.

Нередко люди заедают стресс, особенно высококалорийной пищей. В то же время, есть категория людей, которая наоборот, не ест ничего, рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram. По ее словам, это можно объяснить тем, что происходит выброс норадреналина, из-за чего блокируется аппетит. Если же он увеличивается и человек начинает неконтролируемо есть сладкое, то упал уровень дофамина, а сладкая пища - это способ его поднять. Специалистка советует в такой ситуации есть твердые продукты: яблоко, морковь, сельдерей, топинамбур, редис. Также важно их тщательно пережевывать. Жевание снижает уровень кортизола в слюне и уменьшает чувство тревоги. Жевание может поднять настроение из-за усиления выброса серотонина. Стресс еще и влияет на пищеварение. Чтобы ему помочь, стоит хорошо пережёвывать пищу, во время еды забывать о стрессе. Процесс принятия пищи должен длиться хотя бы 20 мин.