Умерла женщина после двойного заражения коронавирусом - объяснение ученых

Ученые предполагают, что двойное инфицирования может быть более распространенным, чем об этом известно официально. ФОТО: unsplash.com

В Бельгии умерла невакцинированная 90-летняя женщина. Она заразилась двумя штаммами коронавируса - "британским" и "африканским", сообщает Bloomberg

Вероятно, заражение женщины произошло от разных людей. Об этом говорится в докладе, который опубликовали и представили вчера на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней.

Ученые обнаружили, что женщина заразилась штаммом "Альфа", который впервые появился в Великобритании, а также штаммом "Бета", что обнаружили в Южной Африке.

Больную госпитализировали в больницу еще в марте. Женщина не была вакцинирована от коронавируса, ее состояние быстро ухудшалось. Через 5 дней после госпитализации пациентка умерла.

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Исследователи не могут точно утверждать, что именно двойное инфицирования спровоцировало стремительное ухудшении состояния больной.

Однако, это не первое двойное заражения коронавирусом. Бразильские ученые также сообщали об обнаружении двух случаев сочетанной инфекции еще в январе.

Ученые предполагают, что двойное инфицирования может быть более распространенным, чем об этом известно официально.

"Глобальное распространение двойного инфицирования, пожалуй, недооценено из-за ограничений тестирование на штаммы, и из-за отсутствия простого способа выявления ко-инфекций с секвенированием целого генома. Предупреждение о ко-инфекцией остается решающим", - считает автор исследования, молекулярный биолог Энн Ванкерберген.

"Дельта" штамм Covid-19 стремительно распространяться по всему миру. Вид стал доминирующим на территории Соединенных Штатов Америки и Германии.