"Дельта" -штам коронавируса стал доминирующим во многих странах

Дельта-штамм распространяется по миру. Фото: Reuters

"Дельта" штамм Covid-19 продолжает стремительно распространяться по всему миру.

Вид стал доминирующим на территории Соединенных Штатов Америки и Германии, сообщают NBC и немецкое издание Der Spiegel.

Согласно докладу Института вирусологии имени Роберта Коха, начиная с конца июня, доля распространения "Дельты" на территории Германии составляет 59%. Новый штамм вытеснил своего предшественника - "Альфу", который был распространен в Европе в начале текущего года. Сейчас только треть всех зарегистрированных случаев принадлежит альфа-варианту.

Согласно публикации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), "Дельта", который сейчас распространен, как минимум в 104 странах, также стал доминирующим и на территории США. Доля распространения штамма составляет 51,7%.

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В Португалии заявили, что в стране началась четвертая волна пандемии коронавируса. Вакцинацию прошли только 38% населения, новые случаи заболевания регистрируются в основном среди невакцинированных молодых людей.