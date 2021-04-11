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воскресенье, 11 апреля 2021 14:44

Украинский футбольный клуб предложил прививки своим болельщикам

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Украинский футбольный клуб предложил прививки своим болельщикам
ФК "Карпаты" призывают всех вакцинироваться и убеждать близких в необходимости этой процедуры. Фото: pexels.com

Львовский футбольный клуб "Карпаты" стал амбасадором вакцинации от коронавируса. Также предлагают прививки своим болельщикам.

"Карпаты" согласились на предложение Департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации пройти вакцинацию. Таким образом футболисты хотят продемонстрировать ее важность и безопасность, сообщает FC Karpaty Lviv.

"Сейчас в Украине существует большая проблема с восприятием обществом вакцинации в целом и конкретно вакцины CoviShield. В основном это касается пожилых людей, которые находятся в группе наивысшего риска. Поэтому мы проводим вакцинацию в первую очередь для ветеранов "Карпат" и родителей игроков, штаба, персонала клуба", - говорится в заявлении.

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В клубе предоставили возможность сделать прививку и болельщикам. Запись производится на странице "Карпат" на Patreon, где есть все необходимые для этого инструменты - база контактов, коммуникация и контроль количества желающих.

Каждый из патронов может взять с собой двух родственников в возрасте от 65 лет.

"Карпаты" призывают всех вакцинироваться и убеждать своих близких в необходимости этой процедуры. Только так мы можем остановить эту ужасную болезнь, которая унесла жизни более 35 тысяч украинцев и продолжает это делать. Берегите себя и будьте ответственными перед другими", - добавили в клубе.

4048 людей вакцинировали от коронавируса в Украине за минувшие сутки 10 апреля. Всего на сегодня прививки получили 377 050 граждан. В лист ожидания вакцинации записались 438 328 человек.

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