Ляшко рассказал, как победить пандемию за 3 недели

Нужно всем носить маски, и не снимать. Фото: pexels.com

Если бы 3 недели все население постоянно ходило в масках, то за короткое время удалось преодолеть пандемию коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения Украины и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил об этом в интервью журналистке Янине Соколовой.

"Есть исследования Центра по контролю и профилактике заболевания в США. Они сказали, что если бы все люди на протяжении трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не удаляйте маски, носите, и мы пройдем эпидемию", - сказал Ляшко.

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Он призвал соблюдать все карантинные правила. Дезинфицировать руки и избегать скопления людей, а также вакцинироваться при возможности.

Медицинская система Украины выдержит 6,5-7 тыс. суточных госпитализаций с коронавирусом. Главный санврач Виктор Ляшко на брифинге заявил, что не знает, как долго система сможет выдерживать такое колличество госпитализаций.