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воскресенье, 11 апреля 2021 09:48

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

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Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
Вчера, 10 апреля, больше всего прививок от коронавируса в Украине сделали на Днепропетровщине - 610. Меньше всего на Черкащине - 0. Фото: pexels.com

4 048 людей вакцинировали от коронавируса в Украине за минувшие сутки 10 апреля 2021 года. Прививки проводили 59 мобильных бригад по иммунизации и 211 пунктов прививки.

Всего на сегодня 377 050 украинцев привито от начала прививочной кампании, сообщает глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего на первых двух этапах запланировано вакцинировать 3 миллиона человек.

По состоянию на 10 апреля в лист ожидания вакцинации записались 438 328 человек.

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Украина должна получить первую партию вакцин от коронавируса по глобальному механизмому COVAX на следующей неделе. 117 тыс. доз вакцины Pfizer, какими будут прививать жителей и работников домов престарелых, 14-15 апреля должны быть в Украине, по словам министра здравоохранения Максима Степанова.

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