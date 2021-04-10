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суббота, 10 апреля 2021 14:03

Изменили протокол лечения Covid-19

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Изменили протокол лечения Covid-19
Протокол отредактировали согласно новым исследованиям. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения изменило протокол лечения Covid-19.

"Изменения внесли на основании результатов исследования REMAP-CAP и RECOVERY, а также рекомендаций Министерства здравоохранения и социальных служб США и Национальной службы здоровья Великобритании", - сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

Для лечения пациентов с критическим ходом коронавирусной болезни добавили тоцилизумаб. Изменили режим его дозирования для пациентов с тяжелым и критическим течением. Рекомендуемая доза составляет 8 мг/кг однократно, вместо 2-х введений по 400 мг.

Если будет прогрессировать дыхательная недостаточность и лабораторные признаки воспаления, могут рассмотреть высокие дозы системных кортикостероидов в соответствии с инструкцией по применению.

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Обновили общие рекомендации по антибактериальной терапии ко-инфекции и суперинфекции у пациентов с коронавирусом.

В Украине по состоянию на утро 10 апреле зафиксировали 17463 новых случаев коронавируса. При этом в течение суток от болезни умерло 398 человек, еще 10 722 выздоровели. Всего за все время пандемии заболело 1841137 украинцев, из них 1405826 человек выздоровели, 36 779 погибли.

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