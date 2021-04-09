Вакцину Pfizer Украина получит на следующей неделе - МОЗ

Рассказали, когда в Украину приедут вакцины. Фото: Reuters

Украина получит первую партию вакцин от коронавируса по глобальному механизму COVAX на следующей неделе.

Украина должна получить 117 тыс. доз вакцины Pfizer, какими будут прививать жителей и работников домов престарелых, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Право на власть.

"Первые 117 000 доз вакцины Pfizer, которые зайдут по инициативе COVAX, предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине, по последним сообщениям. Они пойдут в специализированные дома-интернаты для престарелых и соцработников, которые там работают", - сказал он.

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Украина в рамках глобального механизма COVAX рассчитывает получить не менее 8 млн доз вакцины от коронавируса, чего хватит для вакцинации 4 млн украинском.