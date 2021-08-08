Украинцев накроют магнитные бури: когда ждать и как уберечься

В августе 2021 украинцев ожидают длительные магнитные бури. Фото: ua.depositphotos.com

В августе украинцев ожидают длительные магнитные бури.

Так, 16-17 августа до Земли дойдет солнечный ветер, несущий с собой следы мощной вспышки. Этот период крайне опасен для гипертоников. А также для тех, у кого имеются выраженные проблемы с сердцем или психикой. У восприимчивых людей будут отмечаться нарушения сна, головная боль и эмоциональная несдержанность.

18-20 августа после мощной магнитной бури придет новая - средней степени. У метеозависимых людей она вызовет нарушение сна, головные боли, а также перепад давления.

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Людям, которые зависимы от перепадов космической погоды, советуют не нагружать себя лишней физической работой, а больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать питьевой режим.

"Будьте заботливы к своему здоровью! Осторожнее с чрезмерными эмоциями, алкоголем, нагрузками любыми. Не пытайтесь сделать все и сразу", - советует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Геомагнитная буря - возмущение геомагнитного поля Земли, своеобразная реакция на вспышки, распространяющиеся на Солнце. Такие вспышки характеризуются выбросом зараженных микрочастиц, которые способны долетать до Земли. Явление было бы страшным, если бы на Земле не было своего электромагнитного поля, которое защищает нас от негативного воздействия из космоса. Именно защитная реакция Земли - изменение характеристик электромагнитного поля - и есть геомагнитной бурей.