Украина поразила показателями заболеваемости Covid-19

За последние сутки в Украине обнаружили 182 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 11 детей.
Наибольшее количество больных зарегистрировали в Киеве (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 244 677 человек. Умерли 52 731 пациентов, из них 5 - за последние сутки. Выздоровели 2 181 385 человек, за последние сутки - 187, сообщает Минздрав.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штамм "Дельта" через месяц-два вытеснит другие разновидности коронавируса
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 82 случая;
Винницкая область - 2 случая;
Волынская область - 1 случай;
Днепропетровская область - 7 случаев;
Донецкая область - 2 случая;
Житомирская область - 18 случаев;
Киевская область - 12 случаев;
Кировоградская область - 1 случай;
Луганская область - 1 случай;
Львовская область - 3 случая;
Николаевская область - 6 случаев;
Одесская область - 18 случаев;
Полтавская область - 2 случая;
Ровенская область - 2 случая;
Сумская область - 3 случая;
Тернопольская область - 3 случая;
Харьковская область - 10 случаев;
Херсонская область - 2 случая;
Черкасская область - 5 случаев;
Черновицкая область - 2 случая.
В Украину доставили американскую вакцину против коронавируса компании Moderna. Это первая поставка этого препарата в страну. 2 000 040 доз вакцины предоставило американское правительство через глобальный механизм COVAX.
Прививать препаратом планируют организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов вакцинации.
Комментарии