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понедельник, 19 июля 2021 08:47

Украина поразила показателями заболеваемости Covid-19

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Украина поразила показателями заболеваемости Covid-19
За последние сутки резко упали показатели заболеваемости. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 182 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 11 детей.

Наибольшее количество больных зарегистрировали в Киеве (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 244 677 человек. Умерли 52 731 пациентов, из них 5 - за последние сутки. Выздоровели 2 181 385 человек, за последние сутки - 187, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 82 случая;

Винницкая область - 2 случая;

Волынская область - 1 случай;

Днепропетровская область - 7 случаев;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 18 случаев;

Киевская область - 12 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 1 случай;

Львовская область - 3 случая;

Николаевская область - 6 случаев;

Одесская область - 18 случаев;

Полтавская область - 2 случая;

Ровенская область - 2 случая;

Сумская область - 3 случая;

Тернопольская область - 3 случая;

Харьковская область - 10 случаев;

Херсонская область - 2 случая;

Черкасская область - 5 случаев;

Черновицкая область - 2 случая.

В Украину доставили американскую вакцину против коронавируса компании Moderna. Это первая поставка этого препарата в страну. 2 000 040 доз вакцины предоставило американское правительство через глобальный механизм COVAX.

Прививать препаратом планируют организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов вакцинации.

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