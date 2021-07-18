В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать

Фото: unicef.org

В Украину доставили американскую вакцину против коронавируса компании Moderna. Это первая поставка этого препарата в страну.

2 000 040 доз вакцины предоставило американское правительство через глобальный механизм COVAX, сообщили в ЮНИСЕФ.

Прививать препаратом планируют организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов вакцинации.

"Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от Covid-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не привились, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Moderna - это мРНК-вакцина, которая требует особых условий транспортировки и хранения. Эта вакцина требует температуры от -50°C до -15°C. Для полного курса вакцинации этим препаратом нужно получить две дозы.

С 16 июля в Центре вакцинации на базе МВЦ начали иммунизировать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Во время анонса появления Pfizer в МВЦ неоднократно подчеркивали, что эта вакцина только для тех, кому более 60 лет.