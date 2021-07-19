Штамм "Дельта" через месяц-два вытеснит другие разновидности коронавируса

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В Украине присутствует штамм "Дельта". По словам министра здравоохранения Виктор Ляшко, через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Украина".

Он отметил, что приоритетным остается массовая вакцинация населения.

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"Мы сегодня иначе готовим системы кислородного обеспечения. 700 млн гривен были выделены на кислородные концентраторы. И люди, которые прошли активную фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от семейного врача", - добавил Ляшко.

Delta - один из штаммов коронавируса, также известный как индийский, потому что впервые его обнаружили в этой стране в конце 2020 года. С тех пор распространился более чем 90 государств. Назван ВОЗ в честь одной из букв греческого алфавита. По такому принципу именовали британский штамм Alfa.