Украина получит кредит на 21 млн фунтов на проведение ПЦР-тестов

Украина получит от Великобритании кредит на четыре года. Фото: Pexels

Украина получит кредит от агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства на проведение ПЦР-тестов.

В рамках государственных внешних заимствований Украина сможет привлечь до 21 млн фунтов стерлингов на приобретение наборов для проведения 4 млн тестирований, сообщает Минфин.

Кредит взяли на четыре года.

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"Контракт на поставку наборов для проведения 4 млн ПЦР-исследований заключили в рамках действующего Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и Государственным секретарем Ее Величества, что действует через агентство экспортного финансирования Соединенного Королевства. Этим договором определяются общие принципы и предварительные условия сотрудничества, направленного на реализацию проектов, которые будут касаться британского экспорта, в частности, в приоритетных сферах - оборона и безопасность, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение", - говорится в сообщении.

Бесплатному Covid-тестированию подлежат не только пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. ПЦР-тестирование врач должен обязательно назначать также больным с признаками других ОРВИ или вирусной пневмонии, пациентам с внегоспитальной пневмонией и контактным лицам с симптомами, которые не исключают Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения.