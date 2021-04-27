Украина начала выход из третьей волны пандемии - МОЗ

 
Ексклюзивы
1/5
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 306
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 1593
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 657
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 405
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1197
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2691
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2646
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 315
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
17 Просмотров: 5148
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 297
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Интервью
1/5
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 315
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 405
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 297
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 711
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 918
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
вторник, 27 апреля 2021 10:04

Украина начала выход из третьей волны пандемии - МОЗ

  Комментировать
Украина начала выход из третьей волны пандемии - МОЗ
В Министерстве здравоохранения считают, что Украина начала выход из третьей волны. Фото: pixabay.com

Украина начала выходить из третьей волны эпидемии Covid-19.

Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры, заявил сегодня министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Количество инфицированных уменьшилось почти с 92 тысяч до 77 тысяч. То есть на 15 тысяч человек меньше заболело за прошедшую неделю, чем за позапрошлую. Количество госпитализированных за неделю по сравнению с позапрошлой неделей уменьшилось почти на 3,4 тысячи человек. Эти цифры, прежде всего, говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период", - сказал он.

По словам министра, Киев станет следующим регионом, который выйдет из красной зоны карантина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ сделали заявление о распространении пандемии Covid-19

Ранее Степанов заявил, что в Украине ожидают увеличения количества зараженных коронавирусом после майских праздников. Вспышка заболевания может произойти через три-четыре недели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина начала выход из третьей волны пандемии - МОЗ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

Лобановский уничтожил Португалию

Расстреляли украинского командира

Самый большой пассажирский самолет вылетел в рейс

На Шри-Ланке прогремели три взрыва

Власти столицы перенесла памятник на фоне беспорядков эстонских русских

Создали лагерь для уничтожения людей

Магеллана убили отравленной стрелой

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 17703
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 14481
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 Просмотров: 11286
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 7686
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором Просмотров: 5058
Здоровье
Степанова отправят в отставку - СМИ
Степанова отправят в отставку - СМИ 1 Просмотров: 639
В ВОЗ сделали заявление о распространении пандемии Covid-19
В ВОЗ сделали заявление о распространении пандемии Covid-19 Просмотров: 459
Показатели по Covid-19 в Украине снова растут: статистика за сутки
Показатели по Covid-19 в Украине снова растут: статистика за сутки Просмотров: 648
Когда ожидают новую вспышку Covid-19 в Украине
Когда ожидают новую вспышку Covid-19 в Украине Просмотров: 675
Степанов рассказал о разработке украинской Covid-вакцины
Степанов рассказал о разработке украинской Covid-вакцины Просмотров: 306
Больше всего комментируют
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
1
Отказаться от "нормандского процесса" как от непродуктивного - дипломат дал советы Зеленскому
Голосов: 488
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть