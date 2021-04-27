Украина начала выход из третьей волны пандемии - МОЗ

В Министерстве здравоохранения считают, что Украина начала выход из третьей волны. Фото: pixabay.com

Украина начала выходить из третьей волны эпидемии Covid-19.

Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры, заявил сегодня министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Количество инфицированных уменьшилось почти с 92 тысяч до 77 тысяч. То есть на 15 тысяч человек меньше заболело за прошедшую неделю, чем за позапрошлую. Количество госпитализированных за неделю по сравнению с позапрошлой неделей уменьшилось почти на 3,4 тысячи человек. Эти цифры, прежде всего, говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период", - сказал он.

По словам министра, Киев станет следующим регионом, который выйдет из красной зоны карантина.

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Ранее Степанов заявил, что в Украине ожидают увеличения количества зараженных коронавирусом после майских праздников. Вспышка заболевания может произойти через три-четыре недели.