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Когда ожидают новую вспышку Covid-19 в Украине

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Когда ожидают новую вспышку Covid-19 в Украине
В Украине ожидают увеличение количества больных коронавирусом после майских праздников. Фото: t.me/COVID19_Ukraine

В Украине ожидают увеличение количества зараженных коронавирусом после майских праздников.

Вспышка может произойти через три-четыре недели. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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"Мы понимаем, что полностью ограничить посещение храмов в нашей стране невозможно. И в июне, через три-четыре недели после праздников, - там же не только Пасха, а майские праздники, увеличивается мобильность населения, - мы ожидаем увеличение количества больных", - пояснил Степанов.

Добавил, что соблюдение карантина в храмах, проведение богослужений в онлайн-режиме позволят избежать роста заболеваемости в период майских праздников.

С начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 030 333 украинца. Такие данные по состоянию на утро 26 апреля сообщал Минздрав. Умерли 42 518 пациентов. Выздоровели 1 579 438 пациентов.

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