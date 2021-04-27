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вторник, 27 апреля 2021 08:37

В ВОЗ сделали заявление о распространении пандемии Covid-19

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В ВОЗ сделали заявление о распространении пандемии Covid-19
На прошлой неделе зафиксировали почти столько же новых случаев болезни, как в первые пять месяцев пандемии. Фото: pixabay.com

Пандемия Covid-19 продолжает усиливаться. Растет как количество новых случаев инфицирования, так и смертей.

Об этом на брифинге в Женеве сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Особенно ВОЗ беспокоит ситуация в Индии, где недавно зафиксировали более 354 тыс. новых больных.

"Во всем мире продолжает усиливаться пандемия коронавируса. Количество новых случаев растет уже девятую неделю подряд, а смертей – шестую неделю", - заявил он.

Если смотреть на мировую динамику, то на прошлой неделе зафиксировали почти столько же новых случаев болезни, как в первые пять месяцев пандемии. Несмотря на улучшение эпидситуации в некоторых регионах, многие страны сейчас переживают значительные темпы распространения болезни.

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В Украине ожидают увеличения количества зараженных коронавирусом после майских праздников. Вспышка заболевания может произойти через три-четыре недели. Сейчас Украина занимает 16 место в мире по количеству новых заражений.

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27
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