Киев выходит из "красной зоны": ограничения будут действовать

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности. Фото: Reuters

В Киеве после выхода города из "красной" зоны будет действовать ряд карантинных ограничений. В частности, ограничения будут касаться празднования пасхальных праздников и поминальных дней.

"Прежде всего - посещение церквей. Мы общались с главами церквей, чтобы ограничить количество людей в помещениях (не более одного человека на 1 м. кв.) во время проведения богослужений, и проводить освящение куличей на улице, с соблюдением всех норм карантина", - заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в комментарии "Апострофу".

"Транспорт будет работать в обычном режиме, с соблюдением 50% заполняемости. С ограничениями, которые будут касаться либо оранжевой, либо желтой зоны", - добавил он.

Решение о работе школ и детсадов будет принято уже в эту среду. "Надеюсь, дети пойдут в школу", - уточнил первый заместитель председателя КГГА.

Проведение в Киеве концертов и других массовых мероприятий в мае, говорит чиновник, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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"Все оговорки, выдаваемые городом в части проведения мероприятий, содержат ссылки о том, что это будет зависеть от показателей. В прошлом году все общегородские мероприятия были полностью отменены. Если мы говорим об оранжевой зоне, кинотеатры у нас работали на 50% загрузки. Все будет зависеть от того, в какой мы окажемся зоне и какие карантинные ограничения дополнительно будут действовать на тот момент в городе", - резюмировал он.

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности. С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы. 14 апреля действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уже до конца этой недели Киев покинет "красную" зону карантина.